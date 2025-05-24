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Derbiye hazırız

Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen, yarın deplasmandaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yeneceklerini iddia etti. 26 yaşındaki başarılı savunmacı, "Trabzonspor'un da ciddi bir motivasyonla sahada olacağını düşünüyorum. Süper Lig'i 3. sırada bitirmek istiyoruz. Son 2 maçı artık nasıl oynadığınızın bir önemi olmaz. Nasıl sonuç aldığınız önemlidir. Derbide, elimizden gelenin fazlasını yapacağız. 26 yaşındayım ve Avrupa kupalarında oynamak her zaman hayalimdi. Bu sezon Samsunspor'la bunu başarma şansı yakaladık" diye umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Derbiye hazırız
Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen, yarın deplasmandaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yeneceklerini iddia etti. 26 yaşındaki başarılı savunmacı, "Trabzonspor'un da ciddi bir motivasyonla sahada olacağını düşünüyorum. Süper Lig'i 3. sırada bitirmek istiyoruz. Son 2 maçı artık nasıl oynadığınızın bir önemi olmaz. Nasıl sonuç aldığınız önemlidir. Derbide, elimizden gelenin fazlasını yapacağız. 26 yaşındayım ve Avrupa kupalarında oynamak her zaman hayalimdi. Bu sezon Samsunspor'la bunu başarma şansı yakaladık" diye umut dağıttı.
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