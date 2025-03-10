  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Samsunspor Samsun coştu

Samsun coştu

Adana Demirspor’u Soner (2) ve Emre'nin golleriyle 3-2 yenen Samsunspor, 3. sıradaki yerini korudu. Konuk ekibin golleri ise Salih ve Tayfun’dan geldi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsun coştu

Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Samsunspor, Adana Demir'i konuk ettiği karşılaşmada sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak iki haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. F.Bahçe derbisi öncesinde moral bulan Karadeniz ekibi karşılaşmaya çok hızlı bir başlangıç yaptı ve Soner Aydoğdu ile üst üste goller buldu.

50 PUANA ULAŞTI

Henüz 5 ve 11. dakikalarda sahneye çıkan Soner, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Ardından Salih Kavrazlı, konuk ekip adına fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. Baştan sona üstün oyununu sürdüren Samsun, 62'de bu kez Emre Kılınç ile yine farkı açtı. Konuk Adana Demir'de Tayfun, 80'de attığı golle skoru belirlerken, Samsunspor puanını 50'ye çıkarttı.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'dan Inaki Pena teklifi!
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yabancı hakem talebi için flaş yorum! ''Olumlu yanıt verilmezse...''
Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki konular
Yeni sezonda 9 veda
G.Saraylı yıldıza sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39
G.Saraylı isme koridorda kırmızı kart! G.Saraylı isme koridorda kırmızı kart! 00:39
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 00:27
G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü! G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü! 00:27
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:27
Daha Eski
G.Saray'da penaltı itirazı! G.Saray'da penaltı itirazı! 00:27
G.Saray'dan Inaki Pena teklifi! G.Saray'dan Inaki Pena teklifi! 00:27
Nico Williams'tan Zaha itirafı! Nico Williams'tan Zaha itirafı! 00:27
İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! 00:26
Reeder Samsunspor adım adım Avrupa'ya! Reeder Samsunspor adım adım Avrupa'ya! 00:26
İkas Eyüpspor 3 puanı hatırladı! İkas Eyüpspor 3 puanı hatırladı! 00:26