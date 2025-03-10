Samsun coştu

Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Samsunspor, Adana Demir'i konuk ettiği karşılaşmada sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak iki haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. F.Bahçe derbisi öncesinde moral bulan Karadeniz ekibi karşılaşmaya çok hızlı bir başlangıç yaptı ve Soner Aydoğdu ile üst üste goller buldu.

50 PUANA ULAŞTI

Henüz 5 ve 11. dakikalarda sahneye çıkan Soner, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Ardından Salih Kavrazlı, konuk ekip adına fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. Baştan sona üstün oyununu sürdüren Samsun, 62'de bu kez Emre Kılınç ile yine farkı açtı. Konuk Adana Demir'de Tayfun, 80'de attığı golle skoru belirlerken, Samsunspor puanını 50'ye çıkarttı.