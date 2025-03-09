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Haberler Samsunspor Thomas Reis'tan galibiyetin ardından flaş sözler! "Ne yazık ki çok üzgünüm"

Thomas Reis'tan galibiyetin ardından flaş sözler! "Ne yazık ki çok üzgünüm"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Elbette ki bu maçın analizini yapacağız ama bir sonraki maçta buna benzer bir performans gösterecek olursak birçok gol yeriz." dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 20:40
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Thomas Reis'tan galibiyetin ardından flaş sözler! "Ne yazık ki çok üzgünüm"

Reis, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı mutlu olduğunu belirten Reis, "Göstermiş olduğumuz performanstan ötürü ise ne yazık ki çok üzgünüm. Çünkü çok fazla fırsat bulduk. O fırsatları değerlendiremedik. Maçı çok daha erken bitirebilirdik. Ne yazık ki dediğim gibi o fırsatları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Reis, şöyle devam etti:

"Tabii bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Maçın nasıl oynanacağını da biliyorduk. Bizim adımıza iyi olan şey, erken bulmuş olduğumuz gollerle 2-0 öne geçmemizdi. Daha sonrasında birçok pozisyona da girdik ancak onları değerlendiremedik. İkinci yarıda ise ceza sahasına yakın yerlerde gereksiz fauller yaptık ve gereksiz heyecan yaptık ama sonuç olarak artı üç puan yazdırdık ve elli puana ulaştık. Bu, inanılmaz bir şey. Elbette ki bu maçın analizini yapacağız ama bir sonraki maçta buna benzer bir performans gösterecek olursak birçok gol yeriz."

Stada az sayıda taraftar geldiğini aktaran Reis, "Yüzümün bu şekilde üzgün olmasının sebebi sadece takım olarak göstermiş olduğumuz performans değil. Aynı zamanda stada gelen az sayıda taraftarı görmemden ötürü. Biz Samsunspor olarak, takım olarak tarihin en iyi sezonlarından birini yaşarken statta yaklaşık 5-6 bin taraftarın olması açıkçası beni fazlasıyla üzdü. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü sezonun geri kalan kısmında da taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Çok zor maçlar oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarla bir aile olduklarını ifade eden Reis, taraftar yanlarında olduğunda çok daha güçlü hissettiklerini dile getirdi.

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