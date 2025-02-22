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Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 25. haftasında Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 18:53
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Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 25. haftasında Reeder Samsunspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

REEDER SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Celil, Muja, Holse, Emre Kılınç, Dimata

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Abdülkadir, Mithat Pala, Sowe

REEDER SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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