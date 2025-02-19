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Haberler Samsunspor Samsun'dan çıkış yok

Samsun'dan çıkış yok

Lig'de Konya'dan da galibiyetle ayrılan Samsunspor, evindeki Karadeniz derbisinde ağırlayacağı Rize karşısında da mutlak 3 puan hedefliyor.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Samsun'dan çıkış yok

Lig'de Konya'dan da galibiyetle ayrılan Samsunspor, evindeki Karadeniz derbisinde ağırlayacağı Rize karşısında da mutlak 3 puan hedefliyor. Avrupa kupalarını hedefleyen, evinde üst üste 4 maçtır kazanan kırmızı şimşekler, Samsun'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. İç saha maçlarında rakiplerine göz açtırmayan Thomas Reis'in öğrencileri, evindeki son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi

10 GOL ATTI 2 GOL YEDİ

SAMSUNSPOR, son 4 iç saha karşılaşmasında Bodrum FK'yı 4-0, Trabzonspor'u 2-1, Gaziantep FK'yı 2-1 ve Hatayspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Savunma ve hücum anlamında dengeli bir futbol ortaya koyan Karadeniz ekibi, 4'te 4 yaptığı Samsun'da rakip filelere 10 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızışimşekler, Karadeniz derbisinde Rizespor'u da eli boş göndererek, Avrupa kupaları hedefini perçinlemek istiyor.

KONYA KRİTİK VİRAJDA

EVİNDE Samsunspor'a yenilerek ağır yara alan Konyaspor, ara vermeden kritik Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Düşme hattının hemen üstünde yer alan rakibine konuk olacak yeşil-beyazlılar, puan ya da puanlar hedefiyle Sivas'a gidecek. Rakibinin 1 puan üstünde yer alan Anadolu Kartalı'nda sahadaki 10'a 10 oyunun ardından Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme yaptı. Diğer futbolcular ise 8'e 8 oyun ile antrenmanı tamamladı.

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