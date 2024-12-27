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Haberler Samsunspor İpleri bırakmamamız gerekiyor

İpleri bırakmamamız gerekiyor

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 2024 yılının sona ermesine günler kala Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu. Bilen, 2024 yılını 3. sırada tamamlayacaklarına dikkat çekerek, "2024 yılında kimsenin beklemediği başarının, 2025 yılında da devam etmesini sezon sonu geldiğinde de bulunduğumuz 3. sıradaki yerimizi korumayı, en kötü ihtimalle 4'üncülük, 5'incilik olabilir. Gönlümüzden geçenin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Onun için çok çalışmamız, ipleri bırakmamamız gerekiyor" dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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İpleri bırakmamamız gerekiyor
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 2024 yılının sona ermesine günler kala Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu. Bilen, 2024 yılını 3. sırada tamamlayacaklarına dikkat çekerek, "2024 yılında kimsenin beklemediği başarının, 2025 yılında da devam etmesini sezon sonu geldiğinde de bulunduğumuz 3. sıradaki yerimizi korumayı, en kötü ihtimalle 4'üncülük, 5'incilik olabilir. Gönlümüzden geçenin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Onun için çok çalışmamız, ipleri bırakmamamız gerekiyor" dedi.
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