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Yılport Samsunspor Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Yılport Samsunspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 19:30
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Yılport Samsunspor Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 33. haftasında Yılport Samsunspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE YILPORT SAMSUNSPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Ntcham, Muja, Emre Kılınç, Marius

Adana Demirspor: Shahrudin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli

YILPORT SAMSUNSPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Adana Demirspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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