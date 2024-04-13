Marius’tan Beşiktaş'a gözdağı

Beşiktaş'a konuk olacak Samsunspor'un 25 yaşındaki Çadlı forveti Marius Moundilmadji, siyah-beyazlılara gözdağı verdi. En son 25. haftada 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçında ağları sarsan, 8 golle takımın en skorer ismi olan genç santrfor, "Takım olarak iyi bir hazırlık devresi geçirdik. Beşiktaş maçının önemini biliyoruz. Bu konsantrasyonla oynayıp hem ligde rahat bir konuma gelmek hem de taraftarlarımızı aldığımız sonuçla mutlu etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte tek vücut olduk" diye umut dağıttı.