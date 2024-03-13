İki final maçı

Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek flaş sonuçlarına bir yenisini ekleyen Samsunspor, deplasmandaki Hatay maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde puanların birbirine yakın olması nedeniyle Ankaragücü maçını kazanarak 6 puan değerinde puan aldıklarını anlatan Futbol direktörü Fuat Çapa, "Teknik direktörümüz Gisdol ve ben göreve geldikten sonra bir planlama yapmıştık. Sahada yapmış olduğumuz planları görmek bizi mutlu ediyor. Şu anda çizdiğimiz rota doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

HATAY MAÇI 6 PUAN DEĞERİNDE

Fuat Çapa, Hatayspor maçının da 6 puan değerinde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: Her iki takım açısından önemli bir karşılaşma olacak. Çünkü ligde altımıza bakıyoruz çok büyük puan farkı yok, üstümüze bakıyoruz çok puan farkı yok, şu an arada bir yerdeyiz. Bundan sonra oynayacağımız Hatayspor ve Pendikspor karşılaşmaları bizim hangi tarafa doğru bakacağımız çok net bir şekilde göstermiş olacak. Yani bu iki karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrıldığımız zaman tamamen değişik hesaplar yapmaya başlayacağız.