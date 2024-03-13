Haberler Samsunspor İki final maçı

İki final maçı

Futbol Direktörü Fuat Çapa, “Bundan sonra oynayacağımız Hatayspor ve Pendikspor maçları bizim hangi tarafa doğru bakacağımızı çok net bir şekilde göstermiş olacak” diye umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İki final maçı

Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek flaş sonuçlarına bir yenisini ekleyen Samsunspor, deplasmandaki Hatay maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde puanların birbirine yakın olması nedeniyle Ankaragücü maçını kazanarak 6 puan değerinde puan aldıklarını anlatan Futbol direktörü Fuat Çapa, "Teknik direktörümüz Gisdol ve ben göreve geldikten sonra bir planlama yapmıştık. Sahada yapmış olduğumuz planları görmek bizi mutlu ediyor. Şu anda çizdiğimiz rota doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

HATAY MAÇI 6 PUAN DEĞERİNDE

Fuat Çapa, Hatayspor maçının da 6 puan değerinde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: Her iki takım açısından önemli bir karşılaşma olacak. Çünkü ligde altımıza bakıyoruz çok büyük puan farkı yok, üstümüze bakıyoruz çok puan farkı yok, şu an arada bir yerdeyiz. Bundan sonra oynayacağımız Hatayspor ve Pendikspor karşılaşmaları bizim hangi tarafa doğru bakacağımız çok net bir şekilde göstermiş olacak. Yani bu iki karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrıldığımız zaman tamamen değişik hesaplar yapmaya başlayacağız.

DİĞER
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…
CHP'de rezillik bitmez! "Bilecik'te hikayemiz devam edecek" diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Hedef çeyrek final! Kartal'dan stoper kararı
Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
VAR’da tek pozisyon
Gisdol’la coştu
AFAD, Kandilli son depremler listesi (13 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal penaltılarla turladı! Arsenal penaltılarla turladı! 01:50
Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! 00:57
G.Saray Ekmas kazandı elendi! G.Saray Ekmas kazandı elendi! 00:53
F.Bahçe Opet 3-0 kaybetti F.Bahçe Opet 3-0 kaybetti 00:52
Saarbrücken tarih yazdı Saarbrücken tarih yazdı 00:51
Jesus’tan dünya rekoru Jesus’tan dünya rekoru 00:50
Daha Eski
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:28
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:23
G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! 23:52
Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! 23:52
FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel 23:52
Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak 23:52