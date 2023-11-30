Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol açıklamalarda bulundu

Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Markus Gisdol, 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Yukatel Adana Demirspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yukatel Adana Demirspor'un özellikle evinde oynadığı maçlarda iyi mücadele ettiğini aktaran Gisdol, "Kendi sahalarında sadece Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçta beraberlik alıp, diğer tüm maçları kazandılar. Adana'dan puan almak zor olacaktır. Ancak biz Adana Demirspor maçına çok iyi hazırlandık. Yedi saat sürecek bir yolculuk olacak. Bunu iyi organize etmemiz lazım ki fiziksel olarak maçta iyi bir oyun gösterebilelim. Sadece taktiksel olarak değil, diğer tüm çalışmaları iyi organize edip, iyi bir şekilde rakibin karşısında puan almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden itibaren Samsunspor'un temel ilk 11'ini oluşturmaya çalıştığını dile getiren Gisdol, "Temel ilk 11'imizi oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Bazen hastalıklar ve sakatlıklar oluyor. Böyle durumlarda ilk 11'de değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Takımda şu an 27 oyuncumuz, geniş bir kadromuz var. Bazen antrenmanda, maçta oynamayan oyuncular çok iyi performans gösteriyor ve bu da bizi baskı altına alıyor. Bu nedenle bazen değişiklikler yapabiliyoruz." diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, Yunus Emre Çift'in antrenmanlarda gösterdiği performansın kendisi için yeterli olmadığını ve bu yüzden ilk 11'e almadığını kaydetti.

Bir basın mensubunun, "Beşiktaş karşısında önce Gaetan Laura değişikliği kararı aldınız. Sonra kararınızdan vazgeçtiğinizde bu oyuncunun size tepkisi oldu? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Gisdol, "O değişiklikle ilgili konuşmanın çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Türkiye'de, maç oynanırken saha kenarında neler olduğuna çok odaklanıldığını düşünüyorum. Buna benzer şeyler olduğunda biz kendi içimizde analizini yapıp, içeride konuşuyoruz. Bunu dışarıya aktarmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

"ADIM ADIM GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Gisdol, göreve geldiğinde, Samsunspor'un 7 maçtan sadece 1 puan aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti.

"Adım adım gitmemiz gerekiyor. Ligin sonuna kadar uzun bir yolculuk olacak. Bunu duymak istemediğinizi biliyorum. Bu durumla alakalı yeterince tecrübemin olduğunu da biliyorum. Bu tür durumlarda konsantrasyonunuzu kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz. Puanlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Benim görevim gerek antrenmanlarda, gerek maçlarda futbolcuları yüzde 100 hazırlamak ve başarılı sonuçlar almak. Takımın içinde olduğu zor durumu öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. 11 yıl gibi uzun bir süreden sonra Süper Lig'de olan bir takımdan bahsediyoruz. Belki de sezon boyunca zor geçecek. Bizim için en önemlisi, sezon sonuna kadar bir sonraki adımda nasıl başarı yakalayabiliriz, onu planlamak olacaktır. Başarılı sonuçlar almak bizim yapmamız gereken en önemli şey. Tecrübelerim olduğu için söylemek istiyorum; kulüp ligin en altında olduğu sürece bu baskıyı kırmak ve bu baskıyla başa çıkmak için kesinlikle biraz daha zamana ihtiyacımız var. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bu durumu kabullenip, çok çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle bu durumdan çıkacağız."