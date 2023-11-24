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Samsunspor’dan Beşiktaş maçı hakemine tepki

Son dakika spor haberleri... Süper Lig’in 13’üncü haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor, maça hakem Abdulkadir Bitigen’in atanmasına tepki göstererek, verilen kararın kaygı verici olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 12:21
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Samsunspor’dan Beşiktaş maçı hakemine tepki

Pazar günü saat 16.00 Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Hakem ataması ile ilgili Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamayla Bitigen'in karşılaşmada görev almasının kaygı verici olduğunu ifade edildi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş A.Ş. ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma öncesi TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan ve sosyal medyada tepki çeken hakem ataması konusunda ciddi endişe ve çekincelerimiz bulunmaktadır. Geçmişte oynadığımız müsabakalarda ne yazık ki sürekli olarak aleyhimize verdiği hatalı kararlar ile kamuoyunun büyük tepkisini çeken hakem Abdulkadir Bitigen'in, Beşiktaş A.Ş. ile oynayacağımız karşılaşmada görev alması kaygı vericidir. Açıklananlar doğrultusunda, söz konusu atamanın TFF ve MHK tarafından derhal gözden geçirilmesini ve ivedilikle yapılan bu hatadan dönülmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

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