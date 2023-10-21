"Enerji güzel"

Süper Lig'de 8 maç sonunda 1 puanla sonuncu sırada kalan Yılport Samsunspor'da yeni teknik direktör Markus Gisdol, Başakşehir maçı öncesinde umut dağıttı. Alman hoca, "Takımın puanı düşük olduğu için futbolcular baskı altında kalıyor ve öz güvenleri çok yüksek olmayabiliyor. Ben de zaten bununla başa çıkmak için buraya geldim. İlk hafta oyuncularımla çok güzel enerji yakaladığımızı gördüm. İlk yapmak istediğim şey, sistemimize en uygun ilk 11 neyse onu oluşturmak" ifadelerini kullandı.

HERKES İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ

Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir sayfa açtıklarının altını çizdi. Gisdol, "Samsunspor'un hangi pozisyonda olduğunun farkındayım. Benzerlerini Almanya'da Hamburg, Köln ve Hoffenheim'da yaşamıştım. İlk yapmamız gereken şey, takımda birlik ve beraberliği sağlamak. Her oyuncunun yüzde 100 katkı sağlamasını gerçekleştirmemiz lazım. Geçmişte ne olduysa hepsi geride kaldı. Bütün oyuncular için yeni bir başlangıç bu. Sonuç olarak kimse ligde kalmamız için kaç puana ihtiyacımız olacağını bilemez" diye konuştu.