CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile Sporting Lizbon ve Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan rövanş maçları ile birlikte turnuvada adını yarı finale yazdıracak son 2 takım belli oluyor. Birbirinden çekişmeli iki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 21:45
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Nisan Çarşamba günü oynanan müsabakalar ile birlikte Atletico Madrid ve PSG'nin ardından turnuvada yarı finale yükselecek diğer 2 takım belli oluyor. Arsenal, Jose Alvalade Stadyumu'nda 1-0 mağlup ettiği Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ise sahasında 2-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında Bundesliga devi Bayern Münih'e konuk oluyor.

Karşılaşmaların detaylarına ve canlı takip yönlendirmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARSENAL-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal-Sporting CP mücadelesi 15 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'da Emirates Stadyumu'nda başladı. Karşılaşma, Tabii'den canlı olarak yayınlanıyor.

ARSENAL-SPORTING CP MAÇI İLK 11'LER

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Martinelli, Gyökeres.

Sporting CP: Rui Silva, Quaresma, Diomande, Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves, Luis Suárez.

BAYERN MÜNİH-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Real Madrid karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'da Allianz Arena'da başladı. Karşılaşma, Tabii'den canlı olarak yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH-REAL MADRID MAÇI İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Díaz, Kane.

Real Madrid: Lunin,Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy,Díaz, Bellingham, Valverde, Guler,Vini Jr, Mbappé.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
