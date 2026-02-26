Sörloth coştu Atletico turladı

İspanyol devi Atletico Madrid, 3-3'ün rövanşında konuk ettiği Club Brugge'ü Alexander Sörloth'un yıldızlaştığı maçta 4-1 yendi ve adını son 16'ya yazdırdı. 23'te perdeyi açan Norveçli oyuncu, 76 ve 87'de de ağları sarsarak hat-trick yaptı. Atletico'nun diğer sayısını Cardoso kaydetti. Madrid ekibi, bir sonraki turda Tottenham ya da Liverpool'la eşleşecek.