Sörloth coştu Atletico turladı

İspanyol devi Atletico Madrid, 3-3'ün rövanşında konuk ettiği Club Brugge'ü Alexander Sörloth'un yıldızlaştığı maçta 4-1 yendi ve adını son 16'ya yazdırdı. 23'te perdeyi açan Norveçli oyuncu, 76 ve 87'de de ağları sarsarak hat-trick yaptı. Atletico'nun diğer sayısını Cardoso kaydetti. Madrid ekibi, bir sonraki turda Tottenham ya da Liverpool'la eşleşecek.
