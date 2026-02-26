Karabağ’ın gücü yetmedi

Kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında sergilediği performansla herkesin takdirini kazanmıştı. Son 16 play-off turunda İngiliz devi Newcastle United'la karşılaşan Kurban Kurbanov'un öğrencileri, ilk maçı 6-1 kaybetmesine rağmen rövanşta elinden geleni yaptı. Ancak bu maçı da 3-2 kaybederek, Şampiyonlar Ligi serüvenini noktaladı.