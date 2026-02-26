Bodo destanı

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt rüzgarı esiyor... Lig aşamasının son iki maçında önce Manchester City'yi ardından da Atletico Madrid'i yenerek sürpriz bir şekilde play-off turuna kalan Norveç temsilcisi, bu turda ise İtalyan devi İnter'le eşleşti. Son 3 yılın 2'sinde final oynayan Serie A temsilcisini evinde 3-1'lik skorla deviren Vikingler, İtalya'daki rövanşı da 2-1'lik skorla kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı. Norveç ekibinin bu zaferi tüm dünyada gündeme oturdu.

230 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

2021-22'den bu yana Avrupa'da adından söz ettiren Bodo, 54 bin nüfuslu bir kasabanın takımı... 2018'den bu yana Kjetil Knutsen'in çalıştırdığı Norveç ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde adeta destan yazarken, son 5 yılda da Avrupa'da en az son 16 turu oynadı. UEFA kulüpler sıralamasında son 5 yılda tam 230 sıra birden yükselen Norveç'in sarıları, 34. basamağa kadar çıktı. Bodo/Glimt, son 16'da Sporting Lizbon ya da Manchester City'yle eşleşecek

KADRO MALİYETİ 13 MİLYON EURO

Futbolda milyar eurolar konuşulurken, başarının aslında sadece para odaklı olmadığını gösterdi Bodo/Glimt... Başarı basamaklarını tek tek çıkan Norveç ekibinin İnter'i elediği maçtaki ilk 11 maliyeti ise sadece 13 milyon 200 bin euro.

DEPLASMANDA SADECE GALATASARAY'A YENİLDİ

Bodo/Glimt bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında deplasmanda tek mağlubiyet aldı. O da; RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı... Bodo, Slavia Prag ve Borussia Dortmund'la 2-2 berabere kalırken, Atletico Madrid'i ise deplasmanda 2-1 yendi. Önceki akşam da İnter'i İtalya'da 2-1'lik skorla devirdi