CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bodo destanı

Bodo destanı

Bodo/Glimt, Devler Ligi’nin son 16 play-off turunda son üç yılın ikisinde final oynayan İnter’i turnuvanın dışına itti. Norveç temsilcisi, Sporting Lizbon veya Manchester City’den biriyle eşleşecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Bodo destanı

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt rüzgarı esiyor... Lig aşamasının son iki maçında önce Manchester City'yi ardından da Atletico Madrid'i yenerek sürpriz bir şekilde play-off turuna kalan Norveç temsilcisi, bu turda ise İtalyan devi İnter'le eşleşti. Son 3 yılın 2'sinde final oynayan Serie A temsilcisini evinde 3-1'lik skorla deviren Vikingler, İtalya'daki rövanşı da 2-1'lik skorla kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı. Norveç ekibinin bu zaferi tüm dünyada gündeme oturdu.

230 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

2021-22'den bu yana Avrupa'da adından söz ettiren Bodo, 54 bin nüfuslu bir kasabanın takımı... 2018'den bu yana Kjetil Knutsen'in çalıştırdığı Norveç ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde adeta destan yazarken, son 5 yılda da Avrupa'da en az son 16 turu oynadı. UEFA kulüpler sıralamasında son 5 yılda tam 230 sıra birden yükselen Norveç'in sarıları, 34. basamağa kadar çıktı. Bodo/Glimt, son 16'da Sporting Lizbon ya da Manchester City'yle eşleşecek

KADRO MALİYETİ 13 MİLYON EURO

Futbolda milyar eurolar konuşulurken, başarının aslında sadece para odaklı olmadığını gösterdi Bodo/Glimt... Başarı basamaklarını tek tek çıkan Norveç ekibinin İnter'i elediği maçtaki ilk 11 maliyeti ise sadece 13 milyon 200 bin euro.

DEPLASMANDA SADECE GALATASARAY'A YENİLDİ

Bodo/Glimt bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında deplasmanda tek mağlubiyet aldı. O da; RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı... Bodo, Slavia Prag ve Borussia Dortmund'la 2-2 berabere kalırken, Atletico Madrid'i ise deplasmanda 2-1 yendi. Önceki akşam da İnter'i İtalya'da 2-1'lik skorla devirdi

G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
CHP'li Sarıyer Belediyesi kültür merkezini rant kapısına çevirdi: İki belediye yetkilisi görevden alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! 07:20
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:56
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:55
Osimhen büyük karakter koydu Osimhen büyük karakter koydu 03:51
Helal olsun Helal olsun 03:50
Harika Barış Harika Barış 03:49
Daha Eski
Arrivederci Juventus Arrivederci Juventus 03:48
Korku filmi! Korku filmi! 03:45
Büyük kral Büyük kral 03:43
G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! 03:33
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 03:33
Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i 03:33