Ziraat Türkiye Kupası
PSG-Newcastle United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Newcastle United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında PSG ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Son hafta oynanacak maçı kazanarak ligi ilk 8'de tamamlamayı amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Luis Enrique yönetiminde son şampiyon olma ünvanını sürdürmeyi hedefleyen Fransız temsilcisi, 13 puanla 6. sırada yer alıyor. Eddie Howe ile bu sezon turnuvada başarılı bir performans sergileyen İngiliz ekibi ise averajla rakibinin bir sıra altında bulunuyor. Futbolseverler merakla, "PSG-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, PSG-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 07:54
PSG-Newcastle United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, PSG ile Newcastle United arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Son haftada sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak iki ekip de ilk 8 hedefi doğrultusunda hata yapmak istemiyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG, 13 puanla 6. sırada yer alırken zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Eddie Howe önderliğinde dikkat çeken bir sezon geçiren Newcastle United ise averajla rakibinin hemen arkasında bulunuyor. Peki, PSG-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak PSG-Newcastle United maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Newcastle United maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Tonali, Willock, Barnes, Gordon, Wissa

