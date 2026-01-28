PSG-Newcastle United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, PSG ile Newcastle United arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Son haftada sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak iki ekip de ilk 8 hedefi doğrultusunda hata yapmak istemiyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG, 13 puanla 6. sırada yer alırken zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Eddie Howe önderliğinde dikkat çeken bir sezon geçiren Newcastle United ise averajla rakibinin hemen arkasında bulunuyor. Peki, PSG-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak PSG-Newcastle United maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Newcastle United maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Tonali, Willock, Barnes, Gordon, Wissa