Bayer Leverkusen-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Bayer Leverkusen ile Villarreal arasında oynanacak mücadeleyle sürecek. Kasper Hjulmand yönetimindeki Alman temsilcisi, 9 puanla 20. sırada yer alırken yoluna devam edebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda ilk zaferini arayan ve 1 puanla 35. basamakta bulunan Villarreal ise Marcelino önderliğinde turnuvaya veda etmeden önce son bir çıkış yapmanın peşinde. Peki, Bayer Leverkusen-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Villarreal maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Villarreal maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick

Villarreal: Tenas; Cardona, Veiga, Marin, Navarro; Moleiro, Gueye, Parejo, Pepe; Oluwaseyi, Moreno