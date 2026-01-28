Bayer Leverkusen-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Bayer Leverkusen ile Villarreal arasında oynanacak mücadeleyle sürecek. Kasper Hjulmand yönetimindeki Alman temsilcisi, 9 puanla 20. sırada yer alırken yoluna devam edebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda ilk zaferini arayan ve 1 puanla 35. basamakta bulunan Villarreal ise Marcelino önderliğinde turnuvaya veda etmeden önce son bir çıkış yapmanın peşinde. Peki, Bayer Leverkusen-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Villarreal maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Villarreal maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick
Villarreal: Tenas; Cardona, Veiga, Marin, Navarro; Moleiro, Gueye, Parejo, Pepe; Oluwaseyi, Moreno