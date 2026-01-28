CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Bayer Leverkusen ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Kasper Hjulmand yönetiminde turnuvaya devam etmenin yollarını arayan Alman ekibi, 9 puanla 20. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda ilk galibiyetini alarak turnuvaya veda etmenin hesaplarını yapan Marcelino ve öğrencileri ise 1 puanla 35. sırada bulunuyor. Peki, Bayer Leverkusen-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 07:54 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 07:55
Bayer Leverkusen-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Bayer Leverkusen ile Villarreal arasında oynanacak mücadeleyle sürecek. Kasper Hjulmand yönetimindeki Alman temsilcisi, 9 puanla 20. sırada yer alırken yoluna devam edebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda ilk zaferini arayan ve 1 puanla 35. basamakta bulunan Villarreal ise Marcelino önderliğinde turnuvaya veda etmeden önce son bir çıkış yapmanın peşinde. Peki, Bayer Leverkusen-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Villarreal maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Villarreal maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Bade; Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick

Villarreal: Tenas; Cardona, Veiga, Marin, Navarro; Moleiro, Gueye, Parejo, Pepe; Oluwaseyi, Moreno

