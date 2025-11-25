Marsilya 2-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU-ÖZET

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Newcastle United'ı ağırlayan Marsilya, devre arasına 1-0 geride girdiği mücadelede 4 dakikada geri döndü. İşte 2-1'lik ev sahibi üstünlüğü ile sonuçlanan maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 01:12
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında heyecan Marsilya-Newcastle United maçı ile devam etti. Coşkulu tribünleri ile Fransız ekibi, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Premier Lig temsilcisi, maçın 6. dakikasında Harvey Barnes ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarı henüz başlamıştı ki Marsilya'nın 36 yaşındaki Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang sahneye çıktı.

Aubameyang, dakika 46 ve 50'de attığı goller ile ev sahibi takımı 2-1 öne geçirirken mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve böylelikle 3 puanın sahibi Marsilya oldu.

Ligue 1 ekibi 6 puana yükseldi. Newcastle ise 9 puanda duraksadı.

