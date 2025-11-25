Manchester City-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Manchester City-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Manchester City ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak dev mücadeleye çevriliyor. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Pep Guardiola'nın ekibi, bu önemli karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 13'e yükseltmeyi ve ilk 8 hedefi doğrultusunda kritik bir adım daha atmayı amaçlıyor. Diğer yanda ise Kasper Hjulmand yönetimindeki Bayer Leverkusen bulunuyor. Alman ekibi, 4 hafta sonunda topladığı 5 puanla zorlu bir sınavın eşiğinde. Peki, Manchester City-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Manchester City-Bayer Leverkusen maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Bayer Leverkusen: Flekken; Belocian, Bade, Quansah; Tella, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick