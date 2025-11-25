CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester City-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Manchester City-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Manchester City ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola yönetiminde turnuvayı ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen İngiliz ekibi, kritik maçı kazanarak puanını 13'e çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Kasper Hjulmand ve öğrencilerinin ise 4 hafta sonunda 5 puanı bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Manchester City-Bayer Leverkusen maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Manchester City-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:36
Manchester City-Bayer Leverkusen CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Manchester City-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Manchester City ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak dev mücadeleye çevriliyor. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Pep Guardiola'nın ekibi, bu önemli karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 13'e yükseltmeyi ve ilk 8 hedefi doğrultusunda kritik bir adım daha atmayı amaçlıyor. Diğer yanda ise Kasper Hjulmand yönetimindeki Bayer Leverkusen bulunuyor. Alman ekibi, 4 hafta sonunda topladığı 5 puanla zorlu bir sınavın eşiğinde. Peki, Manchester City-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Manchester City-Bayer Leverkusen maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Bayer Leverkusen: Flekken; Belocian, Bade, Quansah; Tella, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

