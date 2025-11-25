Ajax-Benfica maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ajax-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ajax ile Benfica arasında oynanacak kritik mücadele, her iki takım için de adeta son çıkış niteliği taşıyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Ajax, iç saha avantajını kullanarak kötü gidişata dur demek ve moral bulmak istiyor. Diğer yanda ise Jose Mourinho yönetimindeki Benfica cephesi var. Portekiz ekibi, zorlu Amsterdam deplasmanında sahaya çıkacak. Kötü sonuçlar zincirini kırarak üst sıralara doğru tırmanmanın hesaplarını yapan Benfica için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Ajax-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Ajax-Benfica maçı 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

AJAX-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Benfica maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AJAX-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts; Dolberg

Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, A Silva, Dedic; Rios, Barreiro; Ausenes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis