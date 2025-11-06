Galatasaray'ın peşindeki Lookman hocasıyla birbirine girdi! Avrupa bu kavgayı konuşuyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Marsilya ile Atalanta kozlarını paylaştı. Devler Ligi'nde geceye oyundan alınan Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric kavgası damga vurdu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 09:50
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Marsilya ile Atalanta kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman'ın hocasıyla kavgası Devler Ligi'nde geceye damga vuran anlardan biri oldu.

AVRUPA JURIC-LOOKMAN KAVGASINI KONUŞUYOR

İtalyan ekibi karşılaşmayı 1-0 kazanırken, Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasındaki kavga maça damga vurdu.

Mücadelenin 75. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lookman bu karardan memnun olmadı. Jest ve mimikleriyle hoşnutsuzluğunu dışarıya vuran Lookman, kenara geldiğinde hocasından tepki gördü. Juric futbolcuyu kolundan tuttu ve sert bir şekilde bağırdı, bu sırada teknik ekip araya girerek futbolcuyu uzaklaştırdı.

JURIC'TEN MAÇ SONU LOOKMAN SÖZLERİ

Maçın ardından konuşan Hırvat çalıştırıcı Juric, "Lookman mı? Her pazar yorumladığımız aynı şeyler bunlar. Oyuncular belki oyundan çıkmayı pek hoş karşılamıyorlardır, ama bu soyunma odasında çözülür. Benim için her şey geçer, önemli olan Atalanta'dır." ifadelerini kullandı.

