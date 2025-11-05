TRT 1 AJAX-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı, HD izleme ekranı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, devler arenasındaki kritik maçta Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Galatasaray - Ajax maçı TRT 1’de mi? Maç canlı izlenebilir mi? TRT 1 frekans bilgileri nedir?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Ajax Galatasaray maçı canlı izleme linki var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Galatasaray maçı canlı, HD, donmadan izleme linki!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:03 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolseverlerin gözü Ajax-Galatasaray maçında! Avrupa arenasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile kozlarını paylaşacak. Tüm futbolseverler, "Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl canlı izlenir?" sorularını araştırıyor. TRT 1, bu mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. Maçı izlemek isteyenler, TRT 1 HD uydu veya dijital platformlar üzerinden yayın kalitesiyle takip edebilir. TRT 1 canlı izleme linki var mı? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında avantajını korumak istiyor. Ajax ise seyircisi önünde kazanarak yeniden yarışa ortak olma hedefinde. Karşılaşma öncesi ve sonrası özel analiz programları da TRT Spor ekranlarında izlenebilecek.

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanacak nefes kesen mücadele, şifresiz olarak izlenebilecek.

AJAX - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Godts, Moro, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Barış (Sallai), Osimhen.

Ajax, Galatasaray maçına hazırlandı

TRT 1 CANLI NASIL İZLENİR?

Maçların Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" .

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Ajax-Galatasaray canlı izle TRT 1 canlı yayın

5 KASIM TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 - Maç Önü

23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 - Cennetin Çocukları

03:30 - Seksenler

04:45 - Lingo Türkiye

TRT 1 AJAX-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

👉ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI İZLE TRT 1

ASpor CANLI YAYIN

