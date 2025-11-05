CANLI SKOR ANA SAYFA
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e Anfield'da protesto! İşte sebebi

Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e Anfield’da protesto! İşte sebebi

Liverpool-Real Madrid maçında ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız Arda Güler, topla buluştuğu her an ıslıklandı. İngiliz taraftarların tepkisinin nedeni, Arda'nın Macaristan kaptanı Szoboszlai ile geçmişte yaşadığı gerginliğe dayandı. İşte detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 12:34
Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e Anfield’da protesto! İşte sebebi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'de dev bir mücadele oynandı. Liverpool, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 61. dakikada Mac Allister'den geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e Anfield’da protesto! İşte sebebi

Karşılaşmada Real Madrid formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, Anfield'daki atmosferde dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, 81 dakika sahada kaldı ve yerini Alexander-Arnold'a bıraktı.

Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e Anfield’da protesto! İşte sebebi

Ancak maç boyunca Arda Güler, topla her buluştuğunda tribünlerden yükselen ıslık sesleriyle protesto edildi. İngiliz taraftarların bu tepkisinin nedeni kısa sürede ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e Anfield’da protesto! İşte sebebi

SZOBOSZLAI GERGİNLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Arda Güler'in ıslıklanmasının, Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçta Dominik Szoboszlai ile yaşadığı tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e Anfield’da protesto! İşte sebebi

Söz konusu karşılaşmada Arda Güler, attığı golün ardından Szoboszlai'ye "sus" işareti yapmış; Macar futbolcu da sosyal medyada Arda'nın Real Madrid formasıyla az süre aldığına atıfta bulunarak "1088" paylaşımıyla cevap vermişti.

Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e Anfield’da protesto! İşte sebebi

Bu paylaşımın ardından Arda Güler, "Bu adam şaka olmalı. Üç gol bile çenesini kapatmaya yetmedi" ifadelerini kullanarak karşılık vermişti.

Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’e Anfield’da protesto! İşte sebebi

Genç yıldız daha sonra yaptığı açıklamada, "Macaristan ilk dakikalarda bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik." sözleriyle olayı kapatmıştı.

