Ziraat Türkiye Kupası
Tottenham 4-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU

Tottenham 4-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Tottenham, sahasında Kopenhag'ı 4-0 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 01:06
Tottenham 4-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Salı günü TSİ 23.00'te oynanan karşılaşmada Tottenham, sahasında Kopenhag'ı 4-0 mağlup etti. Londra ekibi, Brennan Johnson'un 19. dakikadaki golüyle öne geçerken Wilson Odobert, Micky van de Ven ve Joao Palhinha'nın golleri ikinci yarıda farkı açtı. Johnson, ikinci yarıda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraksa da Tottenham üstünlüğünü korudu. Bu galibiyetle birlikte İngiliz temsilcisi puanını 8'e yükseltirken Kopenhag, gruptan çıkma şansını zora soktu.

SON DAKİKA
