Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Slavia Prag-Arsenal maçı izle: Slavia Prag-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Çekya'da oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen Mikel Arteta ve öğrencileri, 4'te 4 yaparak turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen İngiltere temsilcisinde hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Organizasyonun favori takımlarından birini konuk etmeye hazırlanan Slavia Prag ise sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Slavia Prag-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 08:53
Slavia Prag-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları kapsamında Slavia Prag, evinde Premier Lig devlerinden Arsenal'i konuk etmeye hazırlanıyor. Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibi, geride kalan 3 maçta hata yapmayarak yoluna kayıpsız devam etti. Kırmızı-beyazlılar, bu deplasmandan da galibiyetle dönüp 4'te 4 yaparak ilk 8 hedefini sağlamlaştırma peşinde. Öte yandan 2 puanlı Slavia Prag ise iç saha avantajıyla sürpriz peşinde. Avrupa arenasında güçlü rakiplerine sık sık zor anlar yaşatan Çekya temsilcisi, taraftarının desteğini arkasına alarak turnuvanın favorilerinden birine çelme takma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Slavia Prag-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slavia Prag-Arsenal maçı

SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Slavia Prag-Arsenal maçı 4 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Slavia Prag-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta

SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag-Arsenal maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Slavia Prag-Arsenal maçı hangi kanalda

SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Markovic; Zima, Chaloupek, Vlceck; Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji; Provod; Chory, Chytil

Arsenal: Raya; White, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard

Slavia Prag-Arsenal maçı nasıl, nereden izlenir

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
