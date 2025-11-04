Slavia Prag-Arsenal maçı izle: Slavia Prag-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slavia Prag-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları kapsamında Slavia Prag, evinde Premier Lig devlerinden Arsenal'i konuk etmeye hazırlanıyor. Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibi, geride kalan 3 maçta hata yapmayarak yoluna kayıpsız devam etti. Kırmızı-beyazlılar, bu deplasmandan da galibiyetle dönüp 4'te 4 yaparak ilk 8 hedefini sağlamlaştırma peşinde. Öte yandan 2 puanlı Slavia Prag ise iç saha avantajıyla sürpriz peşinde. Avrupa arenasında güçlü rakiplerine sık sık zor anlar yaşatan Çekya temsilcisi, taraftarının desteğini arkasına alarak turnuvanın favorilerinden birine çelme takma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Slavia Prag-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Slavia Prag-Arsenal maçı 4 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag-Arsenal maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLAVIA PRAG-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Markovic; Zima, Chaloupek, Vlceck; Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji; Provod; Chory, Chytil

Arsenal: Raya; White, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard