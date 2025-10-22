Sporting CP-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sporting CP ile Marsilya karşı karşıya gelecek. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak turnuvaya devam eden iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İç saha avantajını kullanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Portekiz ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Fransa temsilcisi ise 3 puan almayı hedefliyor. Peki, Sporting CP-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 16:18
Sporting CP-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, büyük bir mücadeleye sahne olacak. Sporting CP ile Marsilya, gruptaki iddialarını sürdürmek adına karşı karşıya geliyor. İlk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki ekip de bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Portekiz temsilcisi Sporting CP, taraftarı önünde oynayacağı bu zorlu mücadelede iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Öte yandan Marsilya, deplasmanda hata yapmadan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Sporting CP-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPORTING CP-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Sporting CP-Marsilya maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

SPORTING CP-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Marsilya maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Silva, Vagiannidis, Inacio, Debast, Araujo, Morita, Hjulmand, Goncalves, Trincao, Quenda, Suarez

Marsilya: Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, O'Riley, Greenwood, Gomes, Paixao, Aubameyang

