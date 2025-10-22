CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting CP 2-1 Marsilya | MAÇ-SONUCU-ÖZET

Sporting CP 2-1 Marsilya | MAÇ-SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Sporting evinde Marsilya'yı mağlup etti. İşte detaylar...

23 Ekim 2025 Perşembe 00:19
Sporting CP 2-1 Marsilya | MAÇ-SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasın Sporting 1-0 geri düştüğü maçta Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Geny Catamo ve 86. dakikada Alisson Santos kaydetti.

Marsilya'nın tek golü 14. dakikada Igor Paixao'dan gelirken, Emerson Palmieri 45+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Sporting 12. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Marsilya haftayı 18. sırada kapattı.

4. haftada Sporting Juventus deplasmanına konuk olacak. Marsilya ise evinde Atalanta'yı ağırlayacak.

