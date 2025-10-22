Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Kırmızılar, Frankfurt Stadyumu'ndaki mücadelede adeta şov yaptı ve 5-1'lik net bir skorla sahadan ayrıldı.

Ev sahibi ekip, 14. dakikada Rasmus Kristensen'in golüyle öne geçse de Liverpool kısa sürede oyunun hakimi oldu. İngiliz ekibinin gollerini Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai kaydetti.

Frankfurt'ta genç milli futbolcumuz Can Uzun, maça yedek kulübesinde başladı ve 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Liverpool puanını 6'ya yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 3 puanda kaldı.