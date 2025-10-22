CANLI SKOR ANA SAYFA
Bayern Münih-Club Brugge MAÇI CANLI | Bayern Münih-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favori takımlarından Bayern Münih, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Vincent Kompany yönetiminde etili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Alman devi, puanını 9'a çıkartmayı hedefliyor. Turnuvanın süpriz takımlarından biri olmayı başaran Club Brugge ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Bayern Münih-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 15:52
Bayern Münih-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında dev bir mücadele sahne alıyor. Turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından biri olan Bayern Münih, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk edecek. Vincent Kompany yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Alman devi, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, kazanarak puanını 9'a yükseltip grupta liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Belçika ekibi, Allianz Arena'daki zorlu atmosferde puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Bayern Münih-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Club Brugge maçı

BAYERN MUNIH-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Bayern Münih-Club Brugge maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Bayern Münih-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta

BAYERN MUNIH-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Club Brugge maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih-Club Brugge maçı hangi kanalda

BAYERN MUNIH-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Olise, Jackson, Harry Kane

Club Brugge: Jackers, Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys, Stankovic, Sandra, Forbs, Vanaken, Tzolis, Tresoldi

Bayern Münih-Club Brugge maçı nasıl izlenir

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
