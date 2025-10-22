Bayern Münih-Club Brugge MAÇI CANLI | Bayern Münih-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında dev bir mücadele sahne alıyor. Turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından biri olan Bayern Münih, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk edecek. Vincent Kompany yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Alman devi, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, kazanarak puanını 9'a yükseltip grupta liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Belçika ekibi, Allianz Arena'daki zorlu atmosferde puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Bayern Münih-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Bayern Münih-Club Brugge maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYERN MUNIH-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Club Brugge maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Olise, Jackson, Harry Kane

Club Brugge: Jackers, Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys, Stankovic, Sandra, Forbs, Vanaken, Tzolis, Tresoldi