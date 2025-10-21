Villarreal-Manchester City MAÇI CANLI İZLE | Villarreal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Villarreal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Ligde henüz galibiyet alamayan ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak puanını 4'e çıkartmayı hedefliyor. Maçın favorisi konumunda olan Manchester City ise namağlup serisini sürdürüp, haftayı 7 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Pep Guardiola'nın hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak ediliyor. Futbolseverler ise "Villarreal-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Villarreal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 16:23
Villarreal-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında Villarreal ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında henüz galibiyetle tanışamayan İspanyol ekibi, kendi taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu mücadelede 3 puan alarak ligdeki iddiasını yeniden canlandırmak istiyor. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Manchester City ise yoluna kayıpsız devam etme planları yapıyor. Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz devi, şimdiye kadar sergilediği istikrarlı performansını sürdürerek puanını 7'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken City'de, Guardiola'nın sahaya süreceği ilk 11 futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Villarreal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Manchester City maçı

VILLARREAL-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Villarreal-Manchester City maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Villarreal-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta

VILLARREAL-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Manchester City maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Villarreal-Manchester City maçı hangi kanalda

VILLARREAL-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Moleiro, Comesana, Gueye, Buchanan, Mikautadze, Pepe

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Stones, Dias, Gvardiol, Bobb, Silva, Reijnders, Doku, Haaland

Villarreal-Manchester City maçı canlı izle

