Kopenhag-Borussia Dortmund CANLI | Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Borussia Dortmund CANLI | Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Kopenhag ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Henüz galibiyet alamayan Danimarka temsilcisi, zorlu maçta kazanarak turnuvadaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Alman ekibi ise puanını 7'ye çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, "Kopenhag-Borussia Dortmund maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 12:00
Kopenhag-Borussia Dortmund CANLI | Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Kopenhag, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Turnuvada henüz galibiyetle tanışamayan Danimarka temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmayı hem de iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Alman devi Borussia Dortmund ise namağlup performansını sürdürerek puanını 7'ye çıkarmayı planlıyor. Futbolseverler, Kopenhag–Borussia Dortmund maçını canlı izlemek için heyecanla hazırlık yapıyor. Peki, Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Kopenhag-Borussia Dortmund maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

KOPENHAG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kotarski, Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Achouri, Clem, Lerager, Larsson, Claesson, Moukoko

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy

Bodo/Glimt'in yıldızından G.Saray sözleri!
Omar'dan özel açıklamalar! Bodo Glimt maçı ve Fatih Terim...
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
F.Bahçe'de kritik viraj!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
