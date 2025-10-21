Kopenhag-Borussia Dortmund CANLI | Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Kopenhag, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Turnuvada henüz galibiyetle tanışamayan Danimarka temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmayı hem de iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Alman devi Borussia Dortmund ise namağlup performansını sürdürerek puanını 7'ye çıkarmayı planlıyor. Futbolseverler, Kopenhag–Borussia Dortmund maçını canlı izlemek için heyecanla hazırlık yapıyor. Peki, Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Kopenhag-Borussia Dortmund maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

KOPENHAG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kotarski, Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Achouri, Clem, Lerager, Larsson, Claesson, Moukoko

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy