Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen-PSG MAÇI TIKLA İZLE | Bayer Leverkusen-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayer Leverkusen ile PSG karşı karşıya gelecek. Turnuvanın son şampiyonu olarak organizasyona 2'de 2 ile başlayan Fransa temsilcisi, zorlu Almanya deplasmanında da kazanan taraf olmak istiyor. Luis Enrique yönetiminde etkili performansını sürdürmeyi amaçlayan PSG'de hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. 2 maçta 2 beraberlik alan Bayer Leverkusen ise iç saha avantajını kullanıp, ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Peki, Bayer Leverkusen-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 11:43
Bayer Leverkusen-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BAYER LEVERKUSEN-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-PSG maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-PSG maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Flekken, Andrich, Bade, Tapsoba, Grimaldo, Arthur, Garcia, Fernandez, Echeverri, Poku, Kofane

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos

