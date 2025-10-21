Bayer Leverkusen-PSG MAÇI TIKLA İZLE | Bayer Leverkusen-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında heyecan dorukta! Almanya'da Bayer Leverkusen, sahasında son şampiyon Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak. Turnuvaya hızlı bir başlangıç yapan Fransız ekibi, oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı ve bu performansını zorlu deplasmanda da sürdürmeyi hedefliyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG'de, hangi yıldızların ilk 11'de sahaya çıkacağı ise merak konusu. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçta 2 beraberlik alan Alman temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet alarak iddiasını güçlendirmeyi planlıyor. Peki, Bayer Leverkusen-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAYER LEVERKUSEN-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-PSG maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-PSG maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Flekken, Andrich, Bade, Tapsoba, Grimaldo, Arthur, Garcia, Fernandez, Echeverri, Poku, Kofane

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos