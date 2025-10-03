Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ, Kopenhag'ı 2-0 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Karabağ'ın bu başarısı Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Karabağ bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti. Marca'da yer alan haberde maça ilişkin, "Karabağ, Avrupa'daki güçlü duruşunu sürdürüyor: İkinci galibiyet" denildi. AS'taki haberde, "Karabağ hayalini yaşıyor" manşetini attı. BBC ise "Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde üste üste iki galibiyet elde ederek rekor kırdı" ifadesini kullandı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon yaptığı 6 maçın 5'ini kazanırken 15 gol attı, 5 gol yedi.

BENFICA'YI DIŞ SAHADA DEVİRDİ

Kurban Kurbanov'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Benfica'yı deplasmanda 2-0 geriden gelip, 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. İkinci hafta mücadelesinde ise; bu kez iç sahada Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 2-0'lık skorla geçmeyi bildi.