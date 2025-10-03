CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi Hayalini yaşıyor

Hayalini yaşıyor

Karabağ’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçını kazanması Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. ‘Karabağ hayalini yaşıyor’ manşetleri atıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hayalini yaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ, Kopenhag'ı 2-0 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Karabağ'ın bu başarısı Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Karabağ bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti. Marca'da yer alan haberde maça ilişkin, "Karabağ, Avrupa'daki güçlü duruşunu sürdürüyor: İkinci galibiyet" denildi. AS'taki haberde, "Karabağ hayalini yaşıyor" manşetini attı. BBC ise "Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde üste üste iki galibiyet elde ederek rekor kırdı" ifadesini kullandı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon yaptığı 6 maçın 5'ini kazanırken 15 gol attı, 5 gol yedi.

BENFICA'YI DIŞ SAHADA DEVİRDİ

Kurban Kurbanov'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Benfica'yı deplasmanda 2-0 geriden gelip, 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. İkinci hafta mücadelesinde ise; bu kez iç sahada Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 2-0'lık skorla geçmeyi bildi.

