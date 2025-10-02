Elvin Cəfərquliyev: Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. hafta maçında sahasında Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek Devler Ligi'ndeki bu sezon 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası maçın adamı seçilen Karabağlı futbolcu Elvin Cəfərquliyev konuştu. "Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum. Sizleri çok seviyoruz" diye konuşan Cəfərquliyev, "Bu hikayenin sonunu nerede görüyorsun?" sorusuna ise "Hikayenin sonu nerede biter bilmiyorum şu anda çok gururluyum." şeklinde yanıt verdi.

