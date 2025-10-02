CANLI SKOR ANA SAYFA
Elvin Cəfərquliyev: Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum

Elvin Cəfərquliyev: Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum

Azerbaycan ekibi Karabağ'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. hafta maçında Kopenhag'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından maçın adamı seçilen Elvin Cəfərquliyev, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:33
Elvin Cəfərquliyev: Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. hafta maçında sahasında Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek Devler Ligi'ndeki bu sezon 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası maçın adamı seçilen Karabağlı futbolcu Elvin Cəfərquliyev konuştu. "Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum. Sizleri çok seviyoruz" diye konuşan Cəfərquliyev, "Bu hikayenin sonunu nerede görüyorsun?" sorusuna ise "Hikayenin sonu nerede biter bilmiyorum şu anda çok gururluyum." şeklinde yanıt verdi.

