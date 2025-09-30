Inter-Slavia Prag maçı canlı izle | Inter-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Inter-Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Inter sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Çekya temsilcisi, zorlu İtalya deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Inter ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Inter-Slavia Prag maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

INTER-SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Inter-Slavia Prag maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

INTER-SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Slavia Prag maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer, Bastoni, Acerbi, Akanji, Dimarco, Susic, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, Thuram, Martinez

Slavia Prag: Stanek, Chaloupek, Zima, Vlcek, Doudera, Zafeiris, Cham, Dorley, Kusej, Provod, Chory