CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Slavia Prag maçı canlı izle | Inter-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Inter-Slavia Prag maçı canlı izle | Inter-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Zorlu İtalya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Çekya ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Inter ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Inter-Slavia Prag maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 12:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter-Slavia Prag maçı canlı izle | Inter-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Inter-Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Inter sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Çekya temsilcisi, zorlu İtalya deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Inter ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Inter-Slavia Prag maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

INTER-SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Inter-Slavia Prag maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

INTER-SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Slavia Prag maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer, Bastoni, Acerbi, Akanji, Dimarco, Susic, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, Thuram, Martinez

Slavia Prag: Stanek, Chaloupek, Zima, Vlcek, Doudera, Zafeiris, Cham, Dorley, Kusej, Provod, Chory

ASpor CANLI YAYIN

Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı...
G.Saray taraftarından Liverpool'a sürpriz! Otelin önünde havai fişek patlattılar
DİĞER
Mustafa Çulcu’dan Ali Şansalan’a tepki! “Bu davranış kabul edilemez”
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Buruk'tan özel görüşme! "Bu maçta sana ihtiyacım var"
Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı... Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı... 11:41
F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk! F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk! 11:38
Chelsea-Benfica maçı detayları! Chelsea-Benfica maçı detayları! 11:38
F.Bahçe-Nice maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe-Nice maçının hakemi belli oldu! 11:24
Pafos FC-Bayern Münih maçı detayları! Pafos FC-Bayern Münih maçı detayları! 11:16
Buruk'tan özel görüşme! "Bu maçta sana ihtiyacım var" Buruk'tan özel görüşme! "Bu maçta sana ihtiyacım var" 11:07
Daha Eski
Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı detayları! Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı detayları! 10:59
F.Bahçe Beko EuroLeague'e Paris Basketbol maçıyla başlıyor F.Bahçe Beko EuroLeague'e Paris Basketbol maçıyla başlıyor 10:54
Doğan: Kasıtlı müdahalelerle şekillenen... Doğan: Kasıtlı müdahalelerle şekillenen... 10:51
Aydınlı sporcular Avrupa Boks şampiyonasında! Aydınlı sporcular Avrupa Boks şampiyonasında! 10:41
Bodo/Glimt-Tottenham maçı detayları! Bodo/Glimt-Tottenham maçı detayları! 10:35
Kairat-Real Madrid maçı detayları! Kairat-Real Madrid maçı detayları! 10:23