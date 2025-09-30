CANLI SKOR ANA SAYFA
Chelsea-Benfica maçı canlı izle | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Chelsea ile Benfica karşı karşıya gelecek. Zorlu İngiltere deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Portekiz ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Chelsea ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Chelsea-Benfica maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 11:38
Chelsea-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Chelsea sahasında Benfica'yı ağırlayacak. Jose Mourinho yönetiminde Portekiz temsilcisi, zorlu İngltere deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Chelsea ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Chelsea-Benfica maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

CHELSEA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Chelsea-Benfica maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

CHELSEA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Benfica maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Lavia, Garnacho, Fernandez, Neto, Joao Pedro

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis

