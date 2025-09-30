Chelsea-Benfica maçı canlı izle | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Chelsea-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Chelsea sahasında Benfica'yı ağırlayacak. Jose Mourinho yönetiminde Portekiz temsilcisi, zorlu İngltere deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Chelsea ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Chelsea-Benfica maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

CHELSEA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Chelsea-Benfica maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

CHELSEA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Benfica maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Lavia, Garnacho, Fernandez, Neto, Joao Pedro

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis