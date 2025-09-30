Atalanta-Club Brugge maçı canlı izle | Atalanta-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Atalanta sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak. Belçika temsilcisi, zorlu İtalya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Atalanta ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Atalanta-Club Brugge maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

ATALANTA-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Atalanta-Club Brugge maçı 30 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

ATALANTA-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Club Brugge maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, Pasalic, de Roon, Bellanova, Sulemana, Samardzic, Krstovic

Club Brugge: Jackers, Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer, Stankovic, Vanaken, Forbs, Sandra, Tzolis, Tresoldi