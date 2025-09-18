CANLI SKOR ANA SAYFA
Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı canlı izle | Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı canlı izle | Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Kopenhag ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Zorlu Danimarka deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Almanya ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın etkili ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Kopenhag ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 10:58
Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı canlı izle | Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kopenhag-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Kopenhag sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Almanya temsilcisi, zorlu Danimarka deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Kopenhag ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kotarski, Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Achouri, Clem, Delaney, Larsson, Elyounoussi, Moukoko

Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Vazquez, Andrich, Garcia, Grimaldo, Ben Seghir, Tillman, Schick

