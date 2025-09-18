Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı canlı izle | Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kopenhag-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Kopenhag sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Almanya temsilcisi, zorlu Danimarka deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Kopenhag ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kopenhag: Kotarski, Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Achouri, Clem, Delaney, Larsson, Elyounoussi, Moukoko
Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Vazquez, Andrich, Garcia, Grimaldo, Ben Seghir, Tillman, Schick