Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı canlı izle | Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kopenhag-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Kopenhag sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Almanya temsilcisi, zorlu Danimarka deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Kopenhag ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kotarski, Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Achouri, Clem, Delaney, Larsson, Elyounoussi, Moukoko

Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Vazquez, Andrich, Garcia, Grimaldo, Ben Seghir, Tillman, Schick