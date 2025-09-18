CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. İşte ilk hafta maçları sonrası oluşan puan durumu...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 00:25
Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

1- EINTRACHT FRANKFURT: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

2- PSG: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

3- CLUB BRUGGE: 3


Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

4- SPORTING: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

5- UNION SAINT-GILLOISE: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

6- BAYERN MÜNİH: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

7- ARSENAL: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

8- INTER: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

9- MANCHESTER CITY: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

10- KARABAĞ: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

11- LIVERPOOL: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

12- BARCELONA: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

13- REAL MADRID: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

14- TOTTENHAM: 3

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

15- BORUSSIA DORTMUND: 1

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

16- JUVENTUS: 1

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

17- BAYER LEVERKUSEN: 1

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

18- BODO/GLIMT: 1

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

19- KOPENHAG: 1

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

20- SLAVIA PRAG: 1

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

21- OLYMPIAKOS: 1

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

22- PAFOS: 1

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

23- ATLETICO MADRID: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

24- BENFICA: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

25- MARSİLYA: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

26- NEWCASTLE UNITED: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

27- VILLARREAL: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

28- CHELSEA: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

29- PSV: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

30- AJAX: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

31- ATHLETIC BILBAO: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

32- NAPOLI: 0

Galatasaray'dan kötü başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

33- KAIRAT: 0

