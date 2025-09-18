CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Cimbom'dan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç!

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Cimbom'dan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Sarı- kırmızılı ekip 1-0 öne geçtiği mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 00:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) | Cimbom'dan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu.

Alman temsilcisine galibiyeti getiren goller 37. dakikada Davinson Sanchez (KK), 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada Wilfried Singo'nun (KK), 66. dakikada Jonathan Burkardt ve 75. dakikada Ansgar Knauff'tan geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 8. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçından puansız ayrıldı. Eintracht Frankfurt ise 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftasında Galatasaray sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Eintracht Frankfurt ise Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu maçta Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapattı.

Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU
Hakemden şaşırtan karar! Barış Alper'in golü geçersiz sayıldı Devamını Oku BUNU DA OKU

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Knauff'un ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi.

8. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Ortadan hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Sane, topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

22. dakikada Singo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Zetterer, iki hamlede topu kontrol etti.

24. dakikada İlkay Gündoğan, ceza yayı içinde elle oynamadan doğan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumda topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Koch, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Burkardt'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarparak kaleye yöneldi. Çabuk reaksiyon veren Eren, kayarak direk dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Can Uzun'un sol kanada pasında araya giren Yunus, topu gerisindeki Eren'e aktarmak istedi. Ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Doan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadaki Sanchez'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+2. dakikada Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Burkardt'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük olarak buluşan Can Uzun, dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

45+4. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Chaibi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen Burkardt kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Ev sahibi ekip, mücadelenin devre arasına 3-1 üstün girdi.

55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1.

75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon
DİĞER
Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu ile olan görüşmesini açıkladı: "Kerem beni aradı..."
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto!
İrfan Can Eğribayat özür diledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! 23:57
İrfan Can Eğribayat özür diledi İrfan Can Eğribayat özür diledi 23:14
Hakemden şaşırtan karar! Barış Alper'in golü geçersiz sayıldı Hakemden şaşırtan karar! Barış Alper'in golü geçersiz sayıldı 22:58
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon 22:43
Ali Koç PFDK'ye sevk edildi Ali Koç PFDK'ye sevk edildi 22:30
G.Saray maçında goller peş peşe geldi! G.Saray maçında goller peş peşe geldi! 22:27
Daha Eski
ABB FOMGET Avrupa Kupası'na veda etti ABB FOMGET Avrupa Kupası'na veda etti 22:21
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! 22:12
Vitor Pereira'nın sözleşmesi uzatıldı Vitor Pereira'nın sözleşmesi uzatıldı 21:51
Muğla deplasmanda farklı turladı! Muğla deplasmanda farklı turladı! 21:51
Club Brugge Monaco'yu farklı geçti Club Brugge Monaco'yu farklı geçti 21:43
4 gollü maçta kazanan yok! 4 gollü maçta kazanan yok! 21:41