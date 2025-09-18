Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında çıktığı ilk maçta Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"HAKEM MAÇ BOYUNCA ALEYHİMİZE KARAR VERDİ"

"1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık."

"SONUCUN SORUMLUSU BENİM"

"Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top %60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı. Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim! Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece şanssız bir gün geçirdik."