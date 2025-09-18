CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..."

Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında çıktığı ilk maçta Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 00:37 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 00:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında çıktığı ilk maçta Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"HAKEM MAÇ BOYUNCA ALEYHİMİZE KARAR VERDİ"

"1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık."

"SONUCUN SORUMLUSU BENİM"

"Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top %60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı. Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim! Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece şanssız bir gün geçirdik."

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu
DİĞER
Arda Güler'e eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi geldi! Xabi Alonso ve Perez'den karar...
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç!
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! 00:37
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu 00:24
İlkay Gündoğan: Taraftarlarımızdan özür diliyorum! İlkay Gündoğan: Taraftarlarımızdan özür diliyorum! 00:24
PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! 00:22
Devler Ligi'ndeki ilk maçında penaltı kurtardı! Devler Ligi'ndeki ilk maçında penaltı kurtardı! 00:10
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! 23:57
Daha Eski
İrfan Can Eğribayat özür diledi İrfan Can Eğribayat özür diledi 23:14
Hakemden şaşırtan karar! Barış Alper'in golü geçersiz sayıldı Hakemden şaşırtan karar! Barış Alper'in golü geçersiz sayıldı 22:58
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon 22:43
Ali Koç PFDK'ye sevk edildi Ali Koç PFDK'ye sevk edildi 22:30
G.Saray maçında goller peş peşe geldi! G.Saray maçında goller peş peşe geldi! 22:27
ABB FOMGET Avrupa Kupası'na veda etti ABB FOMGET Avrupa Kupası'na veda etti 22:21