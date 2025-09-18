Club Brugge-Monaco maçı canlı izle | Club Brugge-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Club Brugge sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Fransa temsilcisi, zorlu Belçika deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Club Brugge ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Club Brugge-Monaco maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

CLUB BRUGGE-MONACO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Club Brugge-Monaco maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

CLUB BRUGGE-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak Club Brugge-Monaco maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CLUB BRUGGE-MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer, Vanaken, Stankovic, Onyedika, Tzolis, Forbs, Tresoldi

Monaco: Köhn, Teze, Dier, Mawissa, Henrique, Akliouche, Camara, Bamba, Minamino, Biereth, Balogun