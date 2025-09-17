CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı canlı izle | Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Slavia Prag ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Zorlu Çekya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Norveç ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Slavia Prag ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 12:08 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 12:10
Slavia Prag-Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Slavia Prag sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Norveç temsilcisi, zorlu Çekya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Slavia Prag ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler,"Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

SLAVIA PRAG-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

SLAVIA PRAG-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fortuna Arena'da oynanacak Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLAVIA PRAG-BODO/GLIMT MAÇI CANLI İZLE

SLAVIA PRAG-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Stanek, Holes, Zima, Chaloupek, Sadilek, Dorley, Zafeiris, Doudera, Provod, Kusej, Chory

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Riisnaes, Evjen, Berg, Auklend, Jorgensen, Hauge, Brynhildsen

