Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı canlı izle | Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Slavia Prag sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Norveç temsilcisi, zorlu Çekya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Slavia Prag ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler,"Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

SLAVIA PRAG-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

SLAVIA PRAG-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fortuna Arena'da oynanacak Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLAVIA PRAG-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Stanek, Holes, Zima, Chaloupek, Sadilek, Dorley, Zafeiris, Doudera, Provod, Kusej, Chory

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Riisnaes, Evjen, Berg, Auklend, Jorgensen, Hauge, Brynhildsen