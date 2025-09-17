Olympiakos-Pafos FC maçı canlı izle | Olympiakos-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Olympiakos-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Olympiakos sahasında Pafos FC'yi ağırlayacak. Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi, zorlu Yunanistan deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Olympiakos ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler,"Olympiakos-Pafos FC maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

OLYMPIAKOS-PAFOS FC MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Olympiakos-Pafos FC maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-PAFOS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Olympiakos-Pafos FC maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPIAKOS-PAFOS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Paschalakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Mouzakitis, Hezze, Chiquinho, Scipioni, Strefezza, El Kaabi

Pafos FC: Michael, Correira, Luckassen, Goldar, Pileas, Pepe, Sunjic, Orsic, Dragomir, Langa, Silva