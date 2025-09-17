CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Olympiakos-Pafos FC maçı canlı izle | Olympiakos-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Olympiakos-Pafos FC maçı canlı izle | Olympiakos-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Olympiakos ile Pafos FC karşı karşıya gelecek. Zorlu Yunanistan deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Kbrıs Rum Kesimi ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın sürpriz ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Olympiakos ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Olympiakos-Pafos FC maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Olympiakos-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 11:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olympiakos-Pafos FC maçı canlı izle | Olympiakos-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Olympiakos-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Olympiakos sahasında Pafos FC'yi ağırlayacak. Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi, zorlu Yunanistan deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Olympiakos ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler,"Olympiakos-Pafos FC maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

OLYMPIAKOS-PAFOS FC MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Olympiakos-Pafos FC maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-PAFOS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Olympiakos-Pafos FC maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPIAKOS-PAFOS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Paschalakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Mouzakitis, Hezze, Chiquinho, Scipioni, Strefezza, El Kaabi

Pafos FC: Michael, Correira, Luckassen, Goldar, Pileas, Pepe, Sunjic, Orsic, Dragomir, Langa, Silva

ASpor CANLI YAYIN

Serdal Adalı konuşuyor | CANLI İZLE
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu! Yıldız golcünün oynayacağı maç...
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? 11:45
Orduspor 1967 A.Ş.-Sebat Gençlik Spor maçı ne zaman? Orduspor 1967 A.Ş.-Sebat Gençlik Spor maçı ne zaman? 11:40
Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman? Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman? 11:36
G.Saray'da Osimhen şoku! G.Saray'da Osimhen şoku! 11:36
Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF maçı ne zaman? Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF maçı ne zaman? 11:32
Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman? Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman? 11:20
Daha Eski
Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK maçı ne zaman? Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK maçı ne zaman? 11:16
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yeşil FK 77 SK maçı ne zaman? Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yeşil FK 77 SK maçı ne zaman? 11:12
Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı ne zaman? Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı ne zaman? 11:04
Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı nasıl izlenir? Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı nasıl izlenir? 11:01
G.Saray sezonu açıyor G.Saray sezonu açıyor 10:47
Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman? Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman? 10:46