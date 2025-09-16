UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kenan Yıldız'ın gecesi! 1 gol 1 asist

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Borussia Dortmund'u sahasında ağırladı. İtalyan ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya attığı 1 gol ve yaptığı 1 asist ile damga vurdu.
İŞTE KENAN YILDIZ'IN GOL VE ASİSTİ
KENAN YILDIZ! JUVENTUS'UN 10 NUMARASINDAN İNANILMAZ KLAS BİR VURUŞ! 🚀 #UCL pic.twitter.com/zJi00bPmld— TRT Spor (@trtspor) September 16, 2025
Kenan'ın harika pasında Vlahovic yeniden skoru eşitledi! Maç alev aldı! 🔥 #UCL pic.twitter.com/9vsfjyJaFk— TRT Spor (@trtspor) September 16, 2025