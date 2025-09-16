UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kenan Yıldız'ın gecesi! 1 gol 1 asist

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Borussia Dortmund'u sahasında ağırladı. İtalyan ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya attığı 1 gol ve yaptığı 1 asist ile damga vurdu.

İŞTE KENAN YILDIZ'IN GOL VE ASİSTİ