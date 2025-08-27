Kopenhag-Basel maçı canlı izle | Kopenhag-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kopenhag-Basel maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan doruğa çıkıyor. Rövanş mücadelesinde Kopenhag ile Basel kozlarını paylaşacak. Takımlar ilk karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılırken, iki takım da Danimarka'da oynanacak bu kritik karşılaşmada galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Hem ev sahibi Kopenhag taraftarının desteğini arkasına almayı umarken hem de Basel deplasmandan avantajlı çıkmak için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseveler ise "Kopenhag-Basel maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kopenhag-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KOPENHAG-BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Kopenhag-Basel maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

KOPENHAG-BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Kopenhag-Basel maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Pereira, Meling; Lerager, Mattsson; Larsson, Elyounoussi, Claesson; Cornelius

Basel: Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Barisic, Schmid; Leroy, Metinho; Otele, Shaqiri, Traore; Ajeti