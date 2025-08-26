CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Pafos FC-Kızılyıldız maçı canlı izle | Pafos FC-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Pafos FC-Kızılyıldız maçı canlı izle | Pafos FC-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Pafos FC ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada 2-1 kazanan Pafos FC, Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak mücadelede turu geçen taraf olmak istiyor. Sırbistan temsilcisi ise ikinci maçta hatalarını telafi etmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseveler "Pafos FC-Kızılyıldız maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Pafos FC-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pafos FC-Kızılyıldız maçı canlı izle | Pafos FC-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Pafos FC-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan doruğa çıkıyor. Rövanş mücadelesinde Pafos FC ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmadan Pafos FC 2-1 üstün ayrılırken, iki takım da Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak bu kritik karşılaşmada galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Hem ev sahibi Pafos FC taraftarının desteğini arkasına almayı umarken hem de Kızılyıldız deplasmandan avantajlı çıkmak için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseveler ise "Pafos FC-Kızılyıldız maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Pafos FC-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PAFOS FC-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Pafos FC-Kızılyıldız maçı 26 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

PAFOS FC-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alphamega Stadyumu'nda oynanacak Pafos FC-Kızılyıldız maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PAFOS FC-KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Pafos FC: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Tankovic; Anderson

Kızılyıldız: Matheus; Seol, Veljkovic, Rodrigao, Tiknizyan; Elsnik, Krunic; Milson, Duarte, Ivanic; Ndiaye

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
Akanji transferinde flaş gelişme! İşte yapılan teklif!
DİĞER
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz mesajı! ''Ya satılmalı ya zam yapılmalı''
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve transfer...
Beşiktaş savunmasına Berlin Duvarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 11:34
Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar! Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar! 11:24
Pafos FC-Kızılyıldız maçı bilgileri Pafos FC-Kızılyıldız maçı bilgileri 11:20
Beşiktaş savunmasına Berlin Duvarı! Beşiktaş savunmasına Berlin Duvarı! 11:18
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve transfer... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve transfer... 11:01
Zeynep Sönmez bir üst tura yükseldi Zeynep Sönmez bir üst tura yükseldi 10:40
Daha Eski
Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 10:33
Kairat-Celtic maçı detayları! Kairat-Celtic maçı detayları! 10:30
Wilfried Singo kimdir? Wilfried Singo kimdir? 09:56
Milliler Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor! Milliler Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor! 09:38
TFF 1. Lig'de Fair-Play anları TFF 1. Lig'de Fair-Play anları 09:32
Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı 2025 Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı 2025 08:46