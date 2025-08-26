Pafos FC-Kızılyıldız maçı canlı izle | Pafos FC-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Pafos FC-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan doruğa çıkıyor. Rövanş mücadelesinde Pafos FC ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmadan Pafos FC 2-1 üstün ayrılırken, iki takım da Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak bu kritik karşılaşmada galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Hem ev sahibi Pafos FC taraftarının desteğini arkasına almayı umarken hem de Kızılyıldız deplasmandan avantajlı çıkmak için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseveler ise "Pafos FC-Kızılyıldız maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Pafos FC-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PAFOS FC-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Pafos FC-Kızılyıldız maçı 26 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

PAFOS FC-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alphamega Stadyumu'nda oynanacak Pafos FC-Kızılyıldız maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PAFOS FC-KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Pafos FC: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Tankovic; Anderson

Kızılyıldız: Matheus; Seol, Veljkovic, Rodrigao, Tiknizyan; Elsnik, Krunic; Milson, Duarte, Ivanic; Ndiaye