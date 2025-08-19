CANLI SKOR ANA SAYFA
Kızılyıldız-Pafos FC MAÇI CANLI İZLE | Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kızılyıldız-Pafos FC MAÇI CANLI İZLE | Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kızılyıldız ile Pafos FC karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmede hata yapmak istemeyen takımlar, rövanş karşılaşması öncesi avantajı yakalayan taraf olmak istiyor. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer almayı hedefleyen Kızılyıldız ve Pafos FC'nin muhtemel 11'leri ise merak ediliyor. Futbolseverler, "Kızılyıldız-Pafos FC maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 12:50
Kızılyıldız-Pafos FC MAÇI CANLI İZLE | Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kızılyıldız-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda Kızılyıldız, Sırbistan'daki ilk maçta Pafos FC ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı bu zorlu eşleşmede taraflar, rövanş öncesi avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy göstermek isteyen iki ekip de hata yapmamak adına etkili bir oyun sergilemeyi planlıyor. Peki, Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KIZILYILDIZ-PAFOS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Kızılyıldız-Pafos FC maçı 19 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

KIZILYILDIZ-PAFOS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Ibrox Park'ta oynanacak Kızılyıldız-Pafos FC maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KIZILYILDIZ-PAFOS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kızılyıldız: Matheus; Seol, Veljkovic, Lekovic, Tiknizyan; Elsnik, Kostov; Milson, Duarte, Olayinka; Ndiaye

Pafos FC: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Tankovic

G.Saray'ın hedefi İlkay!
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim
Ünlü sanatçı Çelik’ten şehit ve gazi ailelerine anlamlı hareket! Bağış yapan hayranıyla lunaparka gitti
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
G.Saray'dan Akanji için resmi teklif!
Nene F.Bahçe için İstanbul'da!
