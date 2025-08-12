Kopenhag - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta iki takımın golsüz beraberliğinin ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Kopenhag - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Malmö FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Malmö FF maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Hakem Jose Sanchez'in düdük çalacağı karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.